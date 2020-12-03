聖誕好滋味　窩心節日Gift Set

又到聖誕，大家應該會花少少時間為親朋好友預備小禮物聊表心意，無論是健康小點飲料或精緻美味甜點，均能為你身邊人帶來一點甜與一份小確幸。

養生潤肺花茶

本地養生花茶飲品牌好茶養生素以純天然、零添加、無色素及防腐劑嘅高質花草茶飲而聞名，最近為了抗疫及迎接聖誕，特別推出桂花雪梨茶、皇牌老陳皮燉檸檬和古法雪梨膏禮盒裝，養生又提升免疫力，好似聖誕花茶禮盒及聖誕花茶零食禮盒，前者一盒有10款主打不同功效嘅養生花茶，包括桂花雪梨茶、桂圓紅棗茶、祛濕降脂茶、黑豆赤小豆薏米茶、石斛花茉莉、石斛花胎菊和清熱降火茶等，按需要選擇及飲用；後者則有5款不同功效嘅養生花茶加5款健康零食，包括桂花雪梨茶、桂圓紅棗茶、黑豆赤小豆薏米茶、皇牌氣血茶、石斛花胎菊，以及手工製薑糖、桑椹山楂條、香脆黃金酥、野生山楂條及核桃紅棗批，既可養生又可以過吓口癮。品牌更設早鳥優惠，兩款聖誕禮盒於12月10日前選購即可享優惠。

萌趣曲奇小食

本地老字號餅店奇華也在這個冬日與Sanrio男團HAPIDANBUI合作，聯乘推出「HAPIDANBUI聖誕禮盒」，更特別推出「DIY聖誕曲奇禮盒」，以及聖誕期間限定套裝優惠。品牌以今年初才萌爆出道嘅Sanrio男團HAPIDANBUI攜手推出嘅「HAPIDANBUI聖誕禮盒套裝」，內有香脆朱古力酥及辛香煙韌薑味花生軟糖嘅「HAPIDANBUI聖誕禮盒」與隔熱手套及圍裙。另有全新節日限定「DIY聖誕曲奇禮盒」 ，外形設計猶如聖誕樹，內有香濃可口嘅心形朱古力曲奇及微辛香甜嘅星形薑味曲奇，隨盒更附送粉紅色及白色朱古力筆，讓大小朋友可以親手為摯愛畫上尊屬嘅窩心圖案或祝福語句，成為非一般的聖誕禮物。此外，品牌更於門市及網店以優惠價推出「聖誕限定套裝」，一套有「DIY聖誕曲奇禮盒」、指定Q版果味金酥、馬仔及迷你合桃酥各一盒或一包；另購買聖誕限定版現金券6張（每張面額HK$50），可獲贈樹熊曲奇/企鵝曲奇一盒等，優惠多多。

限量創意禮盒

人氣創意藝術糕餅店Bombshell今個聖誕推出多款令人眼前一亮嘅炫目聖誕藝術甜點系列與限量創意品藝禮盒。甜點有聖誕老人Santa Bomb、聖誕花環Jolly Wreath Bomb與佳節粉飾Ornament Bomb，另有繽紛趣味系列包括奇妙聖誕樹Oh Christmas Tree Bomb與甜蜜薑餅聖誕小屋杯子蛋糕；每款聖誕藝術甜點外層均是白朱古力，入面藏有多款精緻甜點如聖誕樹造型牛油及咖啡曲奇、法式金融蛋糕、朱古力貝殼蛋糕、朱古力布朗尼，又或精心嚴選嘅滋味美點如Mentos萬樂珠、雜錦啫喱糖、麥提莎、花生朱古力、啫喱豆、星形棉花糖等。而限量創意品藝禮盒則有DIY聖誕花環禮盒DIY Christmas Wreath Box Set與聖誕玩味禮盒Christmas Combo Set，所有糕點與禮盒由於12月11日前享早鳥優惠（需4天前預訂），為身邊親朋好友或另一半帶來驚喜甜滋味。

網址：www.bombshell.hk

精緻夢幻蛋糕

烘焙糖飾蛋糕店Twinkle Baker Décor今個聖誕推出多款應節糕點，包括為慶祝誕生45周年嘅Little Twin Stars推出主題聖誕蛋糕，有Little Twin Stars糖果星球及指定信用卡以優惠價選購Little Twin Stars Xmas Cake Set。聖誕蛋糕組合有Little Twin Stars糖果星球原個蛋糕、草莓小星球件裝蛋糕、藍莓小星球件裝蛋糕及雜莓小星球件裝蛋糕。另外，品牌今年亦推出節日主題嘅Christmas Miracle聖誕，包括願望樹及雪羽奇迹兩款原個蛋糕。當中嘅願望樹蛋糕外形猶如樹頭蛋糕，用上72%可可濃度嘅朱古力慕絲蛋糕與朱古力牛油蛋糕組成，餡料係焦糖軟心與鮮香蕉肉及軟朱古力榛子脆莎，配以綠茶金寶碎與綠茶曲奇聖誕樹，充滿濃厚聖誕氣氛。12月16日或之前訂願望樹及雪羽奇迹兩款原個蛋糕更享9折優惠。