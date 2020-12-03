音樂劇被迫取消　高志森反對改為網上直播

由春天實驗劇團主辦及製作，焦媛和李潤祺任主角之原創音樂劇《大月薰與孫中山》，本定於2020年12月11日起於屯門大會堂演奏廳首演，惟因疫情嚴峻，政府宣布由12月2日起封閉全港演出場館兩星期，《大》劇被迫取消演出。消息公布時，全組製作人員正在排練，聞訊後每人頓時沮喪不已。

《大》劇監製高志森非常傷感，更心有不甘，因為停演覺得一切心血化為烏有。高志森對於政府的檢疫安排甚為不解：「政府早前曾要求所有表演者在登台前兩天均要檢疫，我團已為演出者book了檢疫時間，誰知新政策一來，連演也沒得演。過去一年，好多人想搞死我的製作，但我沒有一場戲因受到這些騷擾而停演，估不到竟因政府政策無得做。」問到《大》劇會否再排期演出？高志森認為有難度，因為焦媛已經接到邀請，於2021年有幾個月會在內地多個城市巡迴演出《金鎖記》。

如今很多娛樂節目都改為網上直播，但高志森反對舞台劇在網上直播，並稱：「因為舞台劇是表演者與觀眾互動的媒介，我們要看表演者在舞台上的直接肢體能力，是一種藝術，網上直播少了台上台下互動，完全下不是那回事。」