靈敢侶情：睇人不能睇一面

每個人的個性都很豐富，情緒也有幾百種，不能只用其一個面貌去判斷整個人的脾性。（互聯網）

約廿幾年前，我在商店遇到一位女明星，她在幕前可愛活潑，但當日的她卻判若兩人。

話說，她正在跟丈夫逛家居用品，但選購的，反而是男方，而她，則一臉不耐煩，不時厲着他，還做出一副「快啲揀啦，阻住地球轉」的樣子，完全是男女逆轉，她變成「你又買嘢」的丈夫，他則是「好快買完啦，咪催我」的太太。

當日年輕的我看到這一幕，頓時感到很錯愕，怎麼鏡頭面前可愛的她，背後會是這麼兇？回家翻雜誌見到她時，我的眼珠更向上翻，心想「這個雙面人！」

想不到在廿多年後，我因為工作認識了這位女明星，但我對她的印象，仍然停留在當年，於是我只是細心觀察，不敢跟她相熟，怕她隨時會罵我。

怎料在跟她相處過後，我竟然由心地欣賞上她，原來私底下的她，是一個義氣仔女，不平則鳴那種。其中一個例子是，某晚我們工作至夜深，她知道我住得遠，竟主動說要送我回家，但我明明知道她已經通宵數晚，於是婉拒，她便着同事送我：「你送到佢喺屋企門口先好走，佢有咩事我唯你事問！」她的聲線和態度，都很大姐姐。

平日的她，都是這樣子，很有大將之風，總在替人解決問題，很願意付出。工作時，她亦很認真，但公餘時卻經常傻笑。她說話時很坦白，人則很細心，是一個不折不扣的可愛大姐姐。

後來，我終於跟她相熟了，某天我鼓起勇氣，提起廿幾年前遇到她的事，她聽後完全沒有掩飾的打算，還大笑着坦白承認：「係呀，我最怕行街！」而正在替她上妝的化妝師聽後便搭話：「我未見過男人好似你老公咁樣咁鍾意行街，記唔記得果次我哋出埠，拍拍吓嘢你老公走咗出去？」女明星用力點頭，化妝師續說：「你真係算好脾氣，通宵幾晚都仲陪佢行！」「我無所謂嘅，自己老公嘛，不過佢咪揀隻碗都揀成個鐘就得喇！」女明星一臉沒好氣地說，然後還笑丈夫選一對筷子逛數小時。

不過，有件事我始終想不通，於是問她。

「你覺唔覺得，用形象去面對觀眾，好似呃緊人咁？」

她聽到問題後，認真想了想，然後用大姐姐的語氣向我解釋做人的道理：「人有很多面，專業嚴肅的醫生回家後都會說笑，有教養的太太回家後都會脫下高跟鞋躺在梳化，鏡頭前的我，依然是我，但只是其中一面的我。觀眾沒有時間跟我私下相處，你都因為只見了我幾分鐘，就想我是惡婆廿幾年啦，哈哈！」

的確，人不能24小時對着另一個人，但卻會用一分鐘去將對方定型然後批評。幕前可愛活潑的她，私下依然沒變，只是加入了認真、義氣、厲丈夫但即使再累都要陪他、呻自己買錯嘢、八八卦卦的幾面。人的個性很豐富，情緒都有幾百種，怎可能用「可愛活潑」四個字去判斷一個人，否定她的事業和人生？

這件事之後，我完全明白了看人不能看一幕，評人不能夠表面。長大後的我更想，如果一個人24小時都很可愛，反而來得有點假，願意表露缺點，這種人才更好相處。今天，女明星已經退休，聽聞她經常跟丈夫周遊列國，相信，她的眼珠應該翻得更頻密，「我最怕行街！」哈哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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