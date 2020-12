本日日本：Little Twin Stars期間限定Cafe　大阪梅田開幕

Sanrio旗下樣子可愛、感覺夢幻的角色 Little Twin Stars,一直以來都有大班擁躉,而且年齡層遍布老中青。如果你是Fans,就不要錯過即日起至2021年1月24日期間,於大阪LINKS梅田1樓水果甜品店Season&Co. 登場的Little Twin Stars Cafe。店子以粉色的夢幻顏色點綴,布滿可愛的Kiki&Lala裝飾,並設有拍照的位置,可以和Kiki&Lala合照一番。當然不少得以Kiki&Lala做主題的食品及飲品,還有和人氣藝人Dream Ami合作的「Dream Ami × Little Twin Stars」甜品登場,款款外形都極之吸引,當然要相機食先啦!此外,期間限定店內亦有 Little Twin Stars相關精品售賣,只要點餐或購買商品滿1,000日圓(約HK$74)或以上,更可獲得A4文件夾一個,送完即止。

Little Twin Stars Cafe

日期:即日至2021年1月24日

地址:大阪市北區大深町1-1 LINKS UMEDA 1F Season&Co.

營業時間:9:30am~10:00pm