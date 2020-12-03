本日日本：Little Twin Stars期間限定Cafe　大阪梅田開幕

Sanrio旗下樣子可愛、感覺夢幻的角色 Little Twin Stars，一直以來都有大班擁躉，而且年齡層遍布老中青。如果你是Fans，就不要錯過即日起至2021年1月24日期間，於大阪LINKS梅田1樓水果甜品店Season&Co. 登場的Little Twin Stars Cafe。店子以粉色的夢幻顏色點綴，布滿可愛的Kiki＆Lala裝飾，並設有拍照的位置，可以和Kiki＆Lala合照一番。當然不少得以Kiki＆Lala做主題的食品及飲品，還有和人氣藝人Dream Ami合作的「Dream Ami × Little Twin Stars」甜品登場，款款外形都極之吸引，當然要相機食先啦！此外，期間限定店內亦有 Little Twin Stars相關精品售賣，只要點餐或購買商品滿1,000日圓（約HK$74）或以上，更可獲得A4文件夾一個，送完即止。

Little Twin Stars Cafe

日期：即日至2021年1月24日

地址：大阪市北區大深町1-1 LINKS UMEDA 1F Season&Co.

營業時間：9:30am~10:00pm