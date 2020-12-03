承認廁格偷歡！渡部建鞠躬道歉否認性上癮

日本女模佐佐木希的48歲諧星丈夫渡部建，今年6月初被傳媒踢爆在商場的傷殘人士廁格與性伴偷歡後，再被傳媒爆背住老婆同超過10名女子包括AV女優及OL等偷食，形象一落千象兼工作全面被叫停，無收入且要賠償逾1億日圓（約740萬港元）的違約金。他龜縮近半年，今晚黃昏時間終於蒲頭，現身東京舉行的記者會，首次於公開場合為醜聞作出道歉。

渡部建身穿黑色西裝及領呔，戴上透明口罩現身，他現身後隨即向在場傳媒道歉，表示因為自己過份魯莽的行為，為大家帶來麻煩和不快，深感歉意。隨時深深鞠躬11秒。其後說：「謝罪記者會的確太遲舉行，我對自己在不適當的地方發生不忠行為，感到歉意。」然後再次低頭道歉。

在場包圍渡部建的差不多清一色女記者，她們逐個向他追問尖銳問題，包括是否在殘廁發生性行，渡部建承認確有在廁格內性交，並給女方1萬日圓（約740港元），但沒有侮辱對方的意圖，他更向要使用殘廁受影響人士帶來不便深表歉意。一位女記者追問他是否有性依賴，或者患上性癮。渡部建承認在婚外情爆出後，曾接受精神科醫生的診斷。但關於性上癮，他邊搖頭邊說：「性上癮......沒有，我沒有想過這種事。」渡部建又承認婚前曾跟數位女伴發展性關係，至於與佐佐木希的婚姻，他表示沒有離婚這回事，希望以行動挽回妻子對他的信任。