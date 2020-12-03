Toyota Yaris Cross　瀛造小型SUV

豐田(Toyota)全新Yaris Cross 在日本本土市場才正式推出3個月，火速以全新平行進口車身份到港。負責引入的是正在全力發展進口車業務的大昌行認可易手車，自然有信心保證。率先抵港的是Yaris Cross Z運動版，家陣就睇睇部車有咩賣點先！

全新日本本土版Toyota Yaris Cross，是以Yaris為基礎開發的全新城市小型SUV，年輕動感造型，加上建基於輕量化及高鋼性的TNGA（Toyota New Global Architecture）GA-B底盤 ，駕駛位置設置得較低，引擎位置亦經重新布局，優化了重量分布和降低重心，帶來更穩定駕駛感。據悉在當地未開售已接到超過12,000輛訂單，受追捧程度可想而知。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：直三自然吸氣

容積：1,490c.c.

最大馬力：120ps/6,600rpm

最大扭力：145Nm/4,800-5,200rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：Direct Shift-CVT波箱

懸掛：（前）麥花臣、（後）扭力桿

制動：（前）通風碟、（後）實心碟

平均耗油量：18.8km/L

車身體積：4,180×1,765×1,590mm（長×闊×高）