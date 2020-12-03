貴族生活：為女士而設　逾4百萬陀飛輪

兩年前，瑞士頂級腕錶品牌RICHARD MILLE推出專為女士而打造的RM 71-01 Talisman，運用黑白兩色設計出10款不同的錶盤款式，腕錶更首度搭載品牌自製的CRMT1自動上鏈陀飛輪機芯。今年RICHARD MILLE創意及發展總監Cecile Guenat就帶來全新的RM 71-02 Talisman，同樣推出10款錶盤設計，透過採用鑽石、紅寶石、藍寶石、紫水晶及沙弗萊石等名貴彩色寶石，將明艷色彩注入錶盤當中。品牌團隊為了精準地呈現預期的視覺效果，花耗超過6個月時間去逐一確定寶石的鑲嵌位置，務求為每枚腕錶賦予最別具一格的外觀。

RM 71-02 Talisman 10款腕錶每枚都鑲嵌6至8種不同寶石（合共3.88卡至5.79卡不等），均擁有專屬的名字如Bianca、Carmen、Diana、Grace及Jessica等，於白金打造的標誌性酒桶錶殼之下同樣搭載RICHARD MILLE首款自製的CRMT1自動上鏈陀飛輪機芯（品牌第8枚自製機芯）。整個陀飛輪裝置經歷1,000小時研發，厚度僅6.2mm及重量僅8克；特別為日常佩戴而開發的自動上鏈陀飛輪芯，則具備50小時動力儲存。RM 71-02 Talisman每個款式僅限量推出7枚，而且每款都綻放炫耀色彩，相信女士們淨係揀入手邊款都有排揀！