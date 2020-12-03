為MV「獻醜」！黃妍蒙眼坐廢墟嚇餐飽

唱作歌手黃妍（Cath）早前推出作品《我心中尚未崩壞的部分》，原來不少歌迷都期待着MV何時推出，MV日前終於面世，Cath既開心又緊張說：「因為大家真係喜歡先至會期待個MV，所以我都好感動，今次MV確係遲推出咗。」原來這一切都是她計劃的，她希望歌迷可以細味歌曲，故才特意拖慢MV推出。而特別的是，MV的歌詞字幕首次用上Cath的親筆字：「以前都係搵寫字好靚嘅妹妹代筆，但今次就用我寫嘅字，是第1次！雖然字體寫得有啲醜怪，但我冇想過會喺自己歌曲嘅official MV中可以見到自己手寫字，所以我覺得好特別！加上呢首歌對於我同作詞人周耀輝及王樂儀嚟講，意義非常之重大，所以當我睇到自己寫嘅字出現，的確好感動！」

Cath大讚MV導演Welby好犀利，能拍出歌詞的意境和信息，她說「將我喺歌入面想講嘅所有嘢都拍咗出嚟，其中有個shot係我拿住塊鏡，鏡中有另一個我正在擰轉面望，這正正係歌詞中『心至少一寸未變壞』嘅那個『行出廢墟的女孩』，我睇完這個shot真係令我毛管戙，表達咗許多message。」而最後一鏡頭，有很多東西都被燒爛，世界都好崩壞，不過無論怎樣燒，都燒不到裏面的她，正是她想表達的意思。導演特別安排到一個廢墟取景，Cath憶說：「廢墟真係好似一間鬼屋，去嘅時候驚咗一驚，然後我哋由天光拍到天黑，其中有個shot，我畀黑紗冚住，仲要自己靜靜坐喺廢屋前面，當所有人走晒之後真係感到害怕，而且攝製隊仲嚇我，幸好，嗰個係Last Shot，導演一吓就拉走我嘅頭紗同嗌『收工！』令我印象深刻。」