J.Arie性解放　獻出螢幕初吻

歌手J.Arie為本月中推出的新歌《陰陽道具》拍攝宣傳照，身穿Deep V西裝的她罕有性感。她透露新歌是自己寫，MV都是自己一手包辦，新曲延續上首《雙面哈菲》，但今次就用性解放、性上癮的主題來表達這兩年大家有很多話不能講：「呢首歌係精神病第2部曲，上年年尾我寫咗本誠實日記，希望將我人生嘅黑暗面、最真實嘅自己呈現出嚟，而性上癮係其中一樣我好FF（幻想）嘅嘢，相信好多人都想無限地享受性，性係與生俱來，我想將最禁忌嘅性做比喻，表達大家想暢所欲言講想講嘅嘢、做想做嘅嘢，希望大家重獲暢所欲言嘅人生。」

她透露邀得強尼及楊詩敏（蝦頭）一同演出MV，更自爆當中除有18禁的「3人行」床戲外，亦有意想不到的畫面，問她性感程度？她笑言差不多裸背，前面都絕對「有嘢睇」，問到事前可用keep fit？她謂沒有：「因為我又唔係賣性感，又知自己身材咩料。」首次拍情慾戲的她又笑言終於交出螢幕初吻：「我保留咗8年㗎。（畀咗強尼？）大家就要睇吓我畀咗邊個啦。」她又笑言用心選男主角：「我留意咗強尼好耐，就係想攞佢淫邪嘅特質，我鍾意成熟嘅感覺同有啲鬚，所以搵咗佢，覺得大家係朋友拍冇咁尷尬。」