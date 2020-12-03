白壁爽子　巨乳老闆娘

日本寫真界好鍾意將可愛青春嘅美少女歸類為小動物系女優，好似青山光屬於貓貓型，而白壁爽子就係小白兔型！今年已經28歲嘅寫真妹白壁爽子，五官唔算好標青，但睇落好似一名十零廿歲嘅鄰家女孩，面帶幾分萌味，加上有少少兔仔牙，相當得人鍾意。身材方面，爽子有啲Baby Fat，但如果鍾意豐滿上圍嘅朋友，一定會喜歡，事關佢有一對質感純天然嘅H Cup美巨乳，屁股亦又圓又飽滿，加上肌膚白滑，吸睛程度相當高！

寫真界才女

好多人話女仔胸大無腦，呢句話簡直錯得離譜，至少爽子就被譽為寫真界才女！原來阿妹畢業於慶應義塾大學文學部人文社會學科，同時考獲好多專業資格，諸如實用英語檢定2級、情報處理能力檢定2級、茶類顧問等等。擅長寫作嘅佢，唔止寫過劇本，又識得為歌曲填詞，仲試過擔任聲優，為手機遊戲《碧藍航綫》配音，真係多才多藝。上年，爽子喺網上開設咗一間IT公司，正式加入老闆行列，而佢仲主力負責市場營銷同策劃添。嘩！呢位H奶妹妹仔真係好唔簡單呀！

白壁爽子

年齡：28歲

身高：5呎

三圍：37-25-34