偷食多面睇　 刺激到震

點解要偷食？最大理由係食唔飽，當然有啲人係為咗尋求刺激，亦有啲人係希望慰籍心靈。不過，現實世界有太多手尾跟，好多有意偷食嘅男女只係停留喺幻想階段，好彩四仔有大把類似題材畀大家發洩吓，正如以下3套佳作。查實睇人哋偷食都可以好刺激，唔信可以試試！

鹹濕保母

講到偷食，好多人都係唔理好醜最緊要就手！難怪啲太太揀工人姐姐嗰陣特別小心，怕對方索過自己，令老公忍唔住誘惑。好似呢套由New Sensations推出嘅《The Cute Little Babysitter #10》，就係講述鹹濕保母勾引波士嘅故事。影片搵嚟Paige Owens、Aria Banks、Jazmin Luv等青春脫星演出，個個有樣有身材，換上性感保母服，夠晒養眼，加上天生好色，遇上寂寞型男主人，自然按捺不住慾火。

癡女出場

偷食人哋個女友，好多男士都覺得冇問題，但如果自己女友去偷食，即刻變咗另一回事，呢啲咪雙重標準囉！由美國四仔名廠New Sensations推出嘅《My Girl With Other Guys #2》，就以女友偷食為題材，希望用另一個角度，呈現呢個人欲橫流嘅世界。但筆者横睇掂睇都覺得裏面講緊嘅，只係癡女點樣發姣嘅故事，而且演出名單包括Natalie Knight、Natalia Nix、Viva Athena等等，全部都係出晒名姣到出汁嘅脫星，當中嘅肉搏戰有幾激，可想而知。

混戰收場

有人認為，男人偷食一次已經係罪大惡極，如果獲得另一半原諒後再次偷食，更加係罪無可恕，只不過喺四仔世界又係另一回事。好似呢套由Bellesa Films製作嘅《First Times & Second Chances #2》，當中嘅情侶一而再、再而三咁偷食，但雙方仍然咁愛對方，問你服未？影片由著名四仔導演Jacky St. James執導，搵嚟Emma Hix、Aiden Ashley、Ember Snow等脫星演出。故事講述Emma同男友去餐廳食嘢，遇上性感女廚師Aiden Ashley，男嘅暗撻女廚師，女嘅亦勁冧男廚師，結果大家發現彼此都有偷食，最後竟然嚟個四人混戰！