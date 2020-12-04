吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時

宜：掃舍、拆卸、求醫

忌：嫁娶、移居、出行

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、5、7、0

幸運顏色：黃

生肖指數 是日吉星：猴

鼠：→ 當你發覺愛侶不善於營造浪漫氣氛的時候，可用自己的方法來增添樂趣。

牛：↑ 要確保二人世界不被其他事情打擾，留在家中煮飯仔最好。粉紅色旺運勢。

虎：↓ 有些事情你要強求也強求不來的，還是順其自然，讓自己能更輕鬆地面對。

兔：→ 戀人遇上煩惱，宜多些關懷及體諒，將個人的需要先放一旁，多作溝通。

龍：→ 只要能多一分關懷和尊重，少一分冷嘲熱諷，所有關係都會變得更為美好。

蛇：↓ 凡事講求計劃的你，最近發覺事事總是有點失了預算。灰色有助冷靜思考。

馬：→ 先放下比較的心態，因時間和環境的改變令你難以掌握客觀的比較準則。

羊：→ 營造浪漫氣氛的點子源源不絕，但可能會與想像有出入，行動後才知結果。

猴：★ 今天很能善用直覺去捕捉商機，試從衣着及語言方面下工夫去吸引客戶。

雞：↑ 與合作多時的夥伴在溝通上常會發生心領神會的感受，做甚麼都無障礙。

狗：→ 這天在社交場合中適宜找尋新機會推銷自己，為未來製造更多外援潛力。

豬：↓ 是日沖煞，可能令你為情所困，失落和憂傷，令工作也受影響。紅色增運。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：體能轉佳，工作壓力明顯地較易前緩和不少，進度亦較平穩，有利爭取上位良機。

金牛：人緣及桃花運轉佳，與伴侶、家人的溝通情況將較和順，亦有利單身朋友新戀情。

雙子：情緒回穩，家庭運轉佳，與家人多交流、多聚會，將有助增進情誼，加強默契。

巨蟹：感情關係雖略為不穩，但辭令及思考力轉佳，與伴侶多交談、多約會，關係更佳。

獅子：財運轉佳，加上體能回穩，工作進度更佳，亦有利開單、簽約等，宜積極行事。

處女：人氣回升，人緣及桃花運稍佳，多聚會及多約會，有助增進與伴侶、家人情誼。

天秤：精神轉佳，情緒回穩，夫妻及工作運較早前平穩，較能享受婚姻及維持工作進度。

天蠍：人氣雖持續不穩，但社交運甚佳，與親友交流、聚會等，將有助增進情誼和默契。

人馬：事業及社交運佳，聯誼會友，有利招引賺錢及工作良機，宜善用公餘，爭取曝光。

山羊：人氣甚佳，出勤、公幹、海外項目、擴充、調動等，成效與進展將較和順理想。

水瓶：夫妻運佳，已婚或同居朋友對感情生活的投入感回升，宜趁機增進身心情感交流。

雙魚：體能雖持續不穩，但戀愛運回升，現關係將較早前平穩，宜趁機多約會、多交流。

預測：國企及銀行相關項目，走勢逐漸回升，投資者可多加留意。