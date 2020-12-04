東方日報C2：袁文傑找數疫下入紙娶張潔蓮

藝人袁文傑與女友張潔蓮未受疫情影響，日前在港正式入紙排期註冊結婚，結束9年愛情長跑，展開人生新一頁，可喜可賀！至於日前已過大禮的藝人駱胤鳴，亦入紙下嫁圈外男友，惟疫情影響下，現時只能靜觀其變，盼婚禮能如期於本月底舉行。

憑劇集《不懂撒嬌的女人》中「游生」一角而人氣急升的51歲袁文傑，與44歲女友張潔蓮拍拖9年，感情昇華至另一階段，原本打算2年前拉埋天窗組織家庭，惟當時男方母親因病離世，迫於無奈押後婚期。不過，事件未有影響兩人感情，加上疫情下令雙方更加珍惜彼此，日前秘密在港入紙排期註冊結婚，其擬結婚通知書曝光，袁文傑以本名袁盛傑入紙申請，而曾經歷過一段婚姻的張潔蓮，婚姻狀況亦顯示為離婚。由於兩人拍拖多年已達同居階段，故報稱同一住址。

低調結婚唔鋪張

就入紙結婚一事聯絡袁文傑，他難掩喜悅先多謝外界關心，但對於女友張潔蓮曾離婚，則未有特別回應：「婚事之前一直安排，我哋都好開心，但又唔係太特別，因為原本係2年前嘅事，只係因為媽媽當年突然離開，我哋先Hold住，今次結婚同2年前編排都係一樣低調，亦唔愛鋪張。（張潔蓮曾離婚？）我要講都講晒，冇嘢回應啦！」

張潔蓮曾參選1995年港姐，其後擔任兒童節目主持，據知她於2008年曾與拍拖13年的攝影師Patrick Lee結婚，但婚姻只維持了3年便結束。及後在妹妹車車（張紫櫻）牽紅線下，她在欣賞舞台劇時認識袁文傑，半年後開始約會及拍拖，她直言被男友的細心打動。現任職教師的她雖然有過一段婚姻，但袁文傑曾表示不介意，並謂因為有他的愛護，女方才有勇氣接受這段關係。而袁文傑亦在女友的支持下，一直堅持自己喜歡的演藝事業。1997年加入亞洲電視主力拍劇的他，直到2016年轉投無綫，拍下《雜警奇兵》、《天命》及《果欄中的江湖大嫂》等劇集，終於憑演出《不》劇而吐氣揚眉。

駱胤鳴婚禮添變數

除了袁文傑外，藝人駱胤鳴亦正式入紙下嫁圈外男友彭嘉彬。去年獲男友求婚的她，已宣布將於今年結婚，婚禮暫定於本月27日。日前一對準新人已完成過大禮儀式，但駱胤鳴坦言因疫情關係，未知婚禮是否如期舉行。從擬結婚通知書可見，她與未婚夫報稱粉嶺同一住址。

駱胤鳴接受本報訪問時說：「原本我哋2019年3月已經Book咗科學園個場，預計係25至30圍12人枱，但係去到今年7月已經Feel到唔對路想改期，場地都好好一直都有同事Follow我哋12月27號個期，我哋都有晒唔同Plan，之前已經改咗做4人枱、60圍咁樣擺，但去到11月尾大家都Feel到第4波疫情嚴重，唔想賓客攞自己條命嚟博，唔想喜事變成疫情群組，所以都聯絡番場地想話改期，希望會有好消息！」她亦慶幸雙方家人都很體諒，若婚宴最後改期甚至取消，家人都會同意，她說：「起碼呢段時間大家都身體健康、平平安安先！」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：