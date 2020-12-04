疫情唔明朗！華納兄弟宣布來年電影網上同步放映

新冠肺炎疫情打擊之下，導致美國大部分戲院關閉。華納兄弟電影公司上月作出大膽舉動宣布DC超級英雄大片《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）映期不變，照原定計劃於聖誕日北美上映，同時亦會於他們的自家影視平台HBO Max播映1個月。由於疫情唔明朗，今日華納兄弟再作出驚人舉動，宣布來年全年所有電影包括矚目大片《22世紀殺人網絡4》（Matrix 4），都會於戲院以及影視平台同步放映！

除了《22世紀4》之外，其他來年上映的電影包括科幻鉅製《沙丘瀚戰》（Dune）、新版《自殺特攻》（The Suicide Squad）和《Godzilla vs. Kong》等亦將於戲院和影視平台同步放映。據知華納兄弟高層表示今次計畫只針對2021年。華納兄弟宣布來年電影上映安排之後，即引發北美戲院的股價大跌！其中大型連鎖戲院Cinemark的股價下跌逾21%。此外，管理HBO Max的華納媒體（WarnerMedia）亦宣布取消平台首7日免費試睇的服務。