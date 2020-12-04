【特約報道】我現在這個年紀，要保養的，絕對不止面容咁簡單，手腳、全身、身體裏裏外外都要注意到，否則容易出現老人手老人腳，甚至老人病。

最近我的醫生朋友跟我談及到，人體在30至40歲時肌肉量最高，然後便會逐漸走下坡，到中老年容易出現肌少症。肌少症是由於年齡增長，肌肉細胞數量減少、蛋白質質量下降，肌肉量逐漸流失所致。肌肉量不足會影響耐力和平衡力，一旦不慎跌倒或撞擊就造成嚴重骨折。過去研究顯示多達21%的長者患有肌少症，當中女性流失肌肉的情況更明顯，連扭毛巾都無力！所以必須及早「儲肌」，保持肌肉，減慢流失速度，預早保養身體。

平時我運動量不算多，為此我公司特別入了一部新儀器「強肌燃脂機」，這部強肌機絕對「正到無朋友」，瞓低半小時就等於做3萬次Sit-up！瞓住做運動，是所有懶人無法抗拒的樂事。

如果平時有運動習慣，可以配合飲食，增加操肌效果。蛋白質是合成肌肉的必要營養，不過肉類蛋白質難消化，屬酸性的紅肉攝取過多更會令體質酸化，導致鈣質流失，可選擇豆類、有機蔬果等優質植物蛋白，在運動後飲一杯豆奶就是很好的選擇，其優質蛋白質可媲美牛奶。平日也應曬太陽能補充維他命D，有助身體吸收鈣質，維持骨骼強健，也能強化肌肉功能、肌肉強度與身體機能。

維持肌肉量除了有益關節和骨骼健康，減少肌肉疲勞及痠痛，更令線條變美，變易瘦體質，因為肌肉可燃燒比脂肪多3-4倍的熱量！肌肉發達換言之基礎代謝能力增強。香港女生普遍少運動，肌肉率低，相對代謝偏慢，看起來胖胖的。所以也應做適量Weight Training，增加肌肉，令你在日常生活能燃燒更多熱量和脂肪，保持飲食就能夠Keep Fit，亦即所謂易瘦體質。

肌不可失，無論你是甚麼年紀，恒常進行運動和肌肉訓練都是必須的，對將來不會患肌少症和保持青春體態好重要。

強肌燃脂療法：採用最新的隔空電磁場技術，以非接觸式持續刺激肌肉的運動神經元，在短短30分鐘療程內，帶動肌肉進行高達30,000次的極限收縮，有效提升肌肉品質與密度，同時提高新陳代謝，榮獲韓國KFDA及CE歐盟認證。療程中輕鬆無汗、躺着健身，極速塑造腹肌、人魚線及蜜桃臀。(P2)

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。