【營事檔案】蒜香紫洋葱炒雞柳　天然調味

雖然調味醬汁能為菜式錦上添花，其實不少食物本身常作為天然調味料，就如今次介紹的蒜香紫洋葱炒雞柳中所使用的大葱和紫洋葱。（作者提供）

不少人以為煮餸時加入各式各樣的調味醬汁才能令菜式變得好吃，但其實不少食物本身已被常用作為天然的調味料，就例如今次用到的大葱和紫洋葱，不但便宜，而且富有營養，亦提升了菜式的風味。

大葱 含豐富鉀質

大葱的香味十足而且含有豐富鉀質，能幫助維持體內的電解質平衡，而且更能幫助降低血壓，有助維持心臟健康。同時大葱亦含有β-胡蘿蔔素、維他命A和K，β-胡蘿蔔素和維他命A能幫助維持眼睛健康，同時有助促進皮膚細胞的新陳代謝，令皮膚不易乾燥。而維他命K則能幫助血液維持正常的凝固，更有助減少鈣質的流失，幫助預防患上骨質疏鬆的機會。

紫洋葱 具有花青素

此外，今次亦用了紫洋葱來配搭，相比常見的黃洋葱，紫洋葱的辣味較低，而且它的外皮呈現紫色是因為含有花青素，這是一種具有抗氧化的物質，能有助抵抗自由基對細胞的傷害，同時具有抗衰老的功效。洋葱本身同時具有消炎的作用，有助紓緩體內發炎的徵狀，是一款營養十足的食物。

【蒜香紫洋葱炒雞柳】

材料：

紫洋葱 半個

大葱 30克

雞柳 80克

蒜頭 2粒

醃料：

豉油 半茶匙

胡椒粉 半茶匙

調味料：

鹽 半茶匙

做法：

1.把大葱和蒜頭切片、洋葱切絲、雞肉切塊，全備用。

2.把雞肉用醃料醃約15分鐘。

3.爆香蒜頭，放入雞件炒至九成熟。

4.放入大葱、洋葱和鹽，翻炒至全熟便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。