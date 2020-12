天后Taylor Swift近期翻唱多首舊歌,其中包括她的經典情歌《Love Story》。而有fans發現Taylor將歌詞中的「baby just say yes」(寶貝只需說願意)改為「baby just said yes」(寶貝剛說願意),因而被fans懷疑她暗示與拍拖3年的影星男友Joe Alwyn已訂婚!

有fans更預測Taylor將會於12月13日即31歲生日當日正式宣布訂婚的喜訊。其實Taylor的fans一向都出名睇通睇透,例如Taylor今年推出大碟《Folklore》時其中一首歌寫上與神秘人William Bowery合寫,當時已有fans懷疑呢位神秘人正是其男友Joe,結果被fans估中!Taylor最近在音樂電影《Folklore: The Long Pond Studio Sessions》中正式揭開神秘作曲人的身份正是Joe。