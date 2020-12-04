4確診者欣賞紅館騷　張敬軒回應：十分擔憂和難過

衞生防護中心昨日（3日）公布有4名確診者報稱曾到訪紅磡體育館觀看演唱會，而當日正是歌手張敬軒的演唱會舉行期間，英皇娛樂得知消息後已即時作出相關措施，包括為所有表演及工作人員盡快進行檢測，而張敬軒得知有4名確診者於潛伏期間欣賞他的演唱會時，今日在其社交網作出回應，坦言感覺十分擔憂和難過，希望患者可以盡快康復，全文如下：

「我在昨晚深夜接到有確診患者在潛服期期間曾觀看演出的相關消息，對於不幸患病的朋友，我覺得十分擔憂和難過，我在這裏向患病的朋友致以衷心的慰問，祝願他們早日康復，求天父安慰他們此刻擔憂的心，並賜平安及保守他們得到最妥善的醫治。

在演唱會進行期間，紅館已嚴格實施社交距離措施，所有現場觀眾均必須戴上口罩， 全場嚴禁飲食， 並且每晚完場後立即作深度清潔。但為審慎起見，主辦單位在昨晚收到消息後，亦已迅速通知所有單位。

透過這個演出，我只希望為疫情下的我們帶來一絲安慰和精神上的支持，在演唱會結束後這幾天，我沒有像以往演出後的那種成就感或放下心頭大石，因為這場演出是在這個特別的時候發生。所以當看到有觀眾朋友在病痛或疫情中Suffer,我覺得心情十分沉重...😞

疫情當前，加上天氣轉冷，大家要務必分外小心保重，絲毫不能掉以輕心，我相信我們一定可以齊心抗疫，戰勝困難，願平安、健康與我們每一個人同在。」