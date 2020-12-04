安妮希芙威兩片被雜誌選為今年爛片

美國有娛樂雜誌選2020年最佳和最差電影，其中著名女星安妮希芙威（Anne Hathaway）主演的兩部電影《怪誕黑巫后》（The Witches）和《違願》（The Last Thing He Wanted）均獲選年度最差電影之一！

雜誌批評《怪》遠不及原作《妖巫傳說》：「唔好問點解咁完美嘅1990年版本存在着，導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）會被迫重製Roald Dahl的經典故事。」此外，男星Tom Hardy主演的黑幫梟雄片《Capone》以及影后格蓮高絲（Glenn Close）主演的新作《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）等都獲選為年度爛片！

至於年度最佳電影，華人女導演趙婷（Chloé Zhao）執導影后法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）主演的威尼斯金獅獎得獎作《Nomadland》，就獲雜誌選為年度最佳電影！而美籍韓裔男星Steven Yeun新作《Minari》則排第2位。此外，彼思動畫《靈魂奇遇記》（Soul）亦有入圍今年10大最佳電影之一。而憑神劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）極速上位的新星Anya Taylor-Joy，她主演的《EMMA：上流貴族》（Emma）都入圍年度最佳電影第6位。