美國有報章最近評選出年度最佳電視劇「Best TV show 2020」,並公布了海外電視劇部門「The Best International Shows of 2020」中,獲評為今年最受注目的10部電視劇,當中包括2部韓劇,分別是金秀賢與徐睿知合演的劇集《雖然是精神病但沒關係》,以及朱智勛與裴斗娜合演的《屍戰朝鮮2》,其他入圍的海外作品則有《Belgravia》、《The Bureau》、《For Sama》、《Keep Your Hands Off Eizouken!》、《My Brilliant Friend》、《Patria》、《Mystery Road》及《Temple》。