港女扮靚：秋冬韓國大熱　簡易「無眼影妝」

近日網上興起「無眼影妝」，把眼妝的重點放在睫毛和眼線上，弱化眼影的存在，既自然又有神，脫下口罩時單化了眼妝也不會覺得奇怪。（互聯網）

2020年只剩下最後1個月，在大家都期待佳節來臨之際，有一款眼妝卻偷偷的火了起來，仔細一看才發現原來它早已是不少韓國女星的妝容常客，簡單易上手，既有放大雙眼的效果又十分靈動，它就是「無眼影妝」。

所謂「無眼影妝」亦不是完全不用眼影，而是只用單色眼影打底，妝容的重心放在睫毛和眼線上，弱化眼影的存在，若隱若現即可。比起層疊、誇張搶眼的眼影，「無眼影妝」更加清新、自然又有神，而且在有需要脫下口罩時，即使下半面沒有化妝，都不會顯得突兀，絕對是口罩好拍檔。幾步即可完成，不但新手易掌握，而且可以省卻不少化妝時間。

第1步：修容色打底

先用比膚色深一號的修容色在上眼皮位置大面積打底，目的是要增加眼部的立體感、輪廓感，亦可以達到消踵的效果。有刷鼻影習慣的可以在這一步時順帶刷到鼻側位置，過度效果會更自然。若想再自然、甜美一點，這一步可以選裸粉色（接近肉色）。

第2步：眼周部位局部提亮

在眉骨下方、下眼頭（臥蠶）、眼周暗沉處用淺色眼影輕輕掃上一層，令眼睛的感覺更明亮。然後用粉底液或遮瑕塗於下眼尾三角位，增加眼周明亮感的同時拉提眼型。

第3步：用啡色畫內、下眼線 黑色勾勒眼尾

用啡色眼線筆畫上內眼線，塑造出自然深邃感，而下眼線的前半部是內眼線，後半部打橫畫向尾方向，留白眼尾三角位（韓國女星更偏好直接用淺啡色塗上下眼尾三角位或直接留白）。然後再用黑色眼線筆勾畫出上揚眼線。

第4步：掃出根根分明的捲翹睫毛

用睫毛夾把睫毛夾成捲翹，然後掃上一層睫毛打底產品，最後再用自然、輕盈型（不要太濃及太濕）的睫毛膏掃出根根分明的太陽花睫毛。