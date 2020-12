冇緣香港開騷！Billie Eilish宣布取消全球巡唱

因新冠肺炎來襲,影響全球娛樂界!其中樂壇新紮天后Billie Eilish原定8月首度來港開騷,但5月時卻因疫情而押後開騷。不過今日傳來壞消息,Billie於社交網留言正式宣布整個全球巡唱《Where Do We Go World Tour》將取消!

現年18歲的Billie昨日於社交網留言宣布消息。她說:「我們已盡可能嘗試很多不同的方式研究巡唱的可能性,但發覺全部都不可行。儘管我知道你們中有很多人想保留你的門票和貴賓通行證,但是我們對每個人都可以做的最好就是盡快將錢退還給你們。密切留意你的電郵以獲取有關詳情。」而Billie亦不忘叫一眾樂迷於疫情下保持安全、喝大量水以及戴口罩。除了Billie之外,主辦單位亦宣布香港騷已取消,已購票的觀眾可獲全數退款。而他們指Billie希望可以不久將來到港開騷。

另方面,Billie日前獲音樂平台選為今年最多人串流歌曲的女歌手。據統計,截至目前為止Billie每月的串流量高達49,736,031次。