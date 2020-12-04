搶人女友忘恩負義4大指控　小豬神隱8個月首開腔

台灣天王羅志祥（小豬）今年4月被前度周揚青以「毀滅式分手」數臭致事業盡毀，至今近8個月未曾公開露面，近日佢擔任台灣時尚雜誌封面人物，並首度接受專訪，不但談及事發當下、事發後的心情，並再度向周揚青、粉絲等道歉，小豬更為自己出道25年來嘅爭議逐一澄清。

提到當年被指趁好兄弟歐漢聲（歐弟）當兵時，將歐弟當時嘅日籍女友Makiyo追走，小豬平淡細訴：「我沒有搶他女朋友，Makiyo曾在節目裏面說過，她是跟歐弟分手之後，後面隔了很久才跟我在一起的，不是我中間插足。」佢更指「勾義嫂」形象一直傳到去今年宜蘭泳池P事件：「那真的只是我單純去宜蘭參加認識20幾年兄弟的生日聚會，以前我不解釋，一直認為清者自清，然後就因為媒體的誇張報道讓大家對我產生了誤會，但這個標籤現在被越放越大。」

而當年佢缺席恩人楊登魁的追思會，去參加周星馳電影《美人魚》首映，導致佢狠批忘恩負義：「可是卻忘了我早已提前去了靈堂祭拜捻香…事後老闆發現是傳答錯誤，透過我經理人跟我說抱歉，當時報紙有寫出來，卻沒有被大肆的報道。因此忘恩負義的罪名依舊烙印在我身上！」

第3件事係傳出佢曾指控前經理人孫德榮性騷擾，對方更唔忿氣到去年要求道歉，小豬說：「20幾年來他總是氣憤地跟媒體說：『羅志祥說我性騷擾』這個鍋我也是扛了快20幾年，我從來沒有說過這句話，也沒有說過孫總任何一句不是，我真的沒有！」

第4件事係今年情變後，寫真女星格格指控小豬曾經溝佢，更揚言要告小豬，小豬今次就真係嬲豬，更斥對方黐熱度：「事實上她只來上過我的節目，我們完全不認識！只是當下我無力也不想隨之起舞。」並表示想撕掉過去標籤，重新開始：「逃避不能解決問題，所以我選擇勇敢地面對自己犯的錯誤，也重新檢視自己，我堅信只要保持對舞台的熱情，對工作不服輸的精神，相信大家會看得到我的專業與努力！」