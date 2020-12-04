「斷貨王」期間限定店　推出獨家限定色系

烏拉圭出生、現居於紐約的時裝設計師Gabriela Hearst，於5年前成立個人同名品牌GABRIELA HEARST，一直堅守可持續發展的設計路線。除了服飾及鞋履單品備受女士追捧外，所設計的手袋系列亦是品牌最人氣產品。當年一個Nina Bag就讓GABRIELA HEARST的名字於歐美爆紅，無數當紅女星名人一人手挽一個，「斷貨王」之名不脛而走，甚至坊間更話啲手袋仲難買過「愛馬仕」。

今年，剛榮獲CFDA美國年度女裝設計師獎（由美國時裝設計師委員會於2020年時尚頒獎典禮中頒發）的Gabriela Hearst再度與本地時尚集團PEDDER GROUP合作，由即日起至12月31日期間於香港、上海、北京、城都及新加坡舉行期間限定店，將品牌秋冬最新推出的手袋、服飾及鞋履設計大晒冷。當中手袋系列就有Baez Bag、Virginia Bag、Vevers Tote、Nostalgia Bag及Off To The Races Bag等多個嶄新款式登場，部分設計更有獨家限定色系推出，開心買袋、唔開心買袋嘅女士們仲等咩？依家唔睇唔買，唔通等佢賣斷市先走上掛Waiting List？