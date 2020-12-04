越洋訪問！廣瀨鈴自爆拍《夏空》壓力好大

日本女星廣瀨鈴夥拍松嶋菜菜子、山口智子、岡田將生、藤木直人、小林綾子等主演的勵志劇《夏空》，將於下周一晚在香港開電視首播，廣瀨鈴為谷宣傳越洋接受該台訪問。

在劇中飾演向夢想奮鬥的少女奧原夏的廣瀨鈴，形容與劇中演員感情深厚，儼如一家人，她表示最深刻是與「公公」柴田泰樹（草刈正雄飾）在婚禮前的對手戲：「他的表情、聲音和動作很好，經常讓我覺得他是自己真正的公公。」

而廣瀨鈴飾演的奧原夏，是個感情豐富、隨和、率直的女生，跟廣瀨鈴同樣單純樂天，她表示演出時很有共鳴：「奧原夏是勇往直前的女生，雖然某些時刻她也會把別人弄得傷心，但她始終都受大家所愛、懂得吸收正能量。我同樣是認定事情後，就只會往朝著目標走的女生，無論如何都會想做到。」

《夏空》描寫日本動畫行業的初期發展，她希望觀眾透過劇集知道這個行業神秘的一面，同時感受到劇中的正能量。而《夏空》的拍攝長達1年零3個月，廣瀨鈴坦言壓力好大，幸好遇到一班出色的劇組人員：「能夠在大自然進行拍攝，感覺很舒服，而且工作人員都很照顧我，令我愉快地度過，加上各具實力的演員，亦令我拍攝感到安心。」