IB攻略：IB 學生都要考Ielts？

別以為在國際學校讀書的同學，便不需要考Ielts來證明英語程度，因為不同大學的要求及所修讀課程的不同，不少IB學生都需要應考Ielts呢！（設計圖片）

國際學校學生一般予人印象是「鬼仔鬼妹」，英文流利不再話下，但是講到上大學，IB學生都要考Ietls嗎？ 筆者今回將會和讀者分享Ielts分數要求和哪些學生不用考Ielts。

就讀英文第二語言的IB學生

事實上，IB學校除了傳統英基ESF國際學校、漢基國際、加拿大國際等學校，都多了不少雙軌制的學校，即是DSE和IB都有的學校例如元朗的Lutheran Academy，這些學校允許學生修讀英文為第二語言，如果升學外國，就需要Ielts 證明自己英文水平。 Ielts有讀寫聽說4分卷，有效測試學生語言水平，所以一般大學都會接納。

英文第一語言的IB學生

如果學生讀IB Language A的文學或Language and Literature，不論是 SL或 HL 程度，同學只要考到6分或以上，有可能可以豁免Ielts考試，當然考試成績不是預計分，而是最後IB成績。聰明的你，知道IB競爭是Curve Based 形式，要拿高分並不容易，同學可能會失手。然而Ielts則是 Absolute 的分數，所以你的成績不會因為其他人英文好過你，而令你英文成績降級。所以，充足準備的IB學生一般都會考定Ielts。

Ielts 分數要求

每間大學都有不同Ielts分數要求，但是Top Tier的大概都差不多。例如Harvard， 要求Ielts 分數高達7.5分，而且讀寫聽說卷子全部不能低過7.5分，非常Challenging。對比倫敦大學UCL，要求總分是7.5，但是4分卷子的分數分布高過6.5分亦可。例如，學生Reading 卷子是6.5，然而Listening是8.5，平均分就是7.5，但是套用在哈佛大學Reading就不合格了。所以，IB學生必須要看清楚每間大學的要求。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣