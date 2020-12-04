【仲差8 KG】倪晨曦坐完月即復工　餵人奶嗌辛苦

女神倪晨曦產後1個月首度復工拍廣告，穿上綠色西裝的她看似未完全收身，期間獲廣告商送蛋糕祝賀其囝囝Virgil滿月。講到坐完月就復工，她笑言：「今日都緊張，拍嘢有壓力，驚水腫，我都肥咗唔少，我生咗之後輕咗6公斤，但仲要減多8公斤先去番之前咁，但我冇話要1個月內瘦番，要啲時間。」問到坐月時辛不辛苦？她笑言：「頭一星期辛苦，我同老公本身仲諗得好輕鬆，諗住淨係叫陪月日頭過嚟，點知我一出院嗰日冇瞓到，已經好辛苦，所以我哋就叫個陪月轉做24小時，幾日後轉咗做24小時，我即刻好似去咗天堂咁，可以瞓耐啲。」

倪晨曦又謂現時餵母乳：「都有啲辛苦，因為身體未試過，成個人好似轉變咗，谷奶都會痛。」問到老公可有獎勵呵番她？她笑言：「佢喺隔籬幫手已經係最好禮物，佢比我想像中親力親為好多，佢由我生一路陪住，又幫BB沖涼、餵奶、掃風。（囝囝有冇向你哋『斟茶』？）有呀，好易就會咁。」她又謂現時出去工作都會掛住BB：「本身冇特別諗，但頭先一開電話老公send咗BB相畀我，就即刻好掛住佢。」講到疫情嚴重，問到可會為囝囝舉行百日宴？她坦言不會：「呢段時間好多人想探BB，但唔想有人嚟屋企，就算爺爺嫲嫲想嚟探BB都要做足消毒工作，我今日收工返到屋企，都會沖涼換好衫先會抱個仔。」