奇洛李維斯帶隊打機　闖進2077夜城

今時今日身處大都會城市，大家無時無刻都與網絡連線，虛擬與現實愈走愈近，形成獨特的Cyberpunk（數碼龐克）文化。而12月10日Game迷更可闖進這世界，皆因遊戲大作《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077）正式開打。玩家可於虛擬城市「夜城」展開冒險，並跟隨奇洛李維斯扮演的角色Johnny Silverhand建立傳奇。

第一身動作RPG玩法

《電馭叛客2077》由獲獎無數的《巫師》（The Witcher）團隊CD Projekt開發，經數度延期後終於正式推出。遊戲背景夜城是一座充斥着權力、誘惑及生化改造的城市，主角傭兵「V」正尋找長生不死的關鍵物。作為第一身動作RPG遊戲，其開放地圖分為6大區域，除了平地之外還可走進大廈探索，並有大量主線、支線及街頭任務，玩家做的任何事都有可能影響到故事發展。廠方表示，要完成遊戲起碼要175小時以上，可說是聖誕假期必玩之作。

生化改造增強技能

主角可通過生化改造（Cyberware）增強技能，例如光學掃描器能分析環境及敵人等級、植入皮下武器可增強火力、加裝自動翻譯機以理解NPC的獨特語言等。遊戲基本上要不停接任務以購買裝備、衣物及載具，閒時亦可飛車、拍拖、打拳、落Pub甚至參加射擊比賽，自由度極高。雖然遊戲並無職業選項，但開始時會有街頑、遊牧民、企業人士3個身世選擇，隨之起首的故事會稍有不同，配合競技、智能、反應、技術、冷靜等不同屬性，成長後換來黑客、潛行等技能，帶來不同遊玩風格。