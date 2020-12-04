紅館高危！楊千嬅宣布取消跨年演唱會

鑑於新冠肺炎第4波疫情惡化，加上張敬軒之前的紅館演唱會有4位觀眾確診，歌手楊千嬅於月底舉行的6場跨年演唱會宣布取消，她亦向傳媒發出公告有關事宜。

公告如下：

主辦單位得悉曾有確診者於潛伏期間到訪香港體育館（紅館），表示高度關注，並即時與紅館及有關部門查詢及商討，進行深入了解。鑑於疫情難以預測，主辦單位表示，是次演出單位於演唱會準備期間，一直嚴格遵守政府對公眾演出之防疫措施及規格，所有製作團隊於籌備及䌽排期間，經已定期進行新冠狀病毒檢測，期望能以最安全及最佳狀態演出，送上精彩表演給歌迷朋友。

鑑於2019冠狀病毒病第4波疫情仍然嚴峻，為保障公眾及所有工作人員的健康及衞生安全，經過審慎評估及多方商議後，主辦單位宣布取消原定2020年12月23-26, 31日及2021年1月1日共6場於紅磡香港體育館舉行之演唱會。主辦單位對於此決定感到可惜，對已購票之觀眾造成不便，敬請體諒。

原定於2020年12月9日起可提取經城市售票網公開發售門票的安排將會取消，已購票人士毋須前往取票，相關退票安排將於2020年12月23日前公布，請密切留意以下官方社交平台。