本日日本：USJ任天堂新園區　注目設施率先睇

受疫情影響而延期開幕的日本環球影城（USJ）任天堂新園區SUPER NINTENDO WORLD終於落實開幕日期！新園區將於2021年2月4日正式開幕，以《超級馬里奧兄弟》（Super Mario Bros）為首的任天堂遊戲作主題，重現經典遊戲中的世界。最近USJ就公開了園內庫巴城堡的內部，及全球首個以《馬里奧賽車》（Mario Kart）為主題的乘坐型遊樂項目圖片讓大家先睹為快。只見庫巴城堡以石牆打造出莊嚴的氣氛，還有鐵欄、厚重的鐵門和巨型的大魔王石像等，營造出壓迫感。至於乘坐型遊樂項目則設於城堡內部，以AR特效及立體投影等技術炮製出超真實感的畫面，玩家更可像置身《馬里奧賽車》般獲得道具並丟出擊退障礙，讓大家玩得投入。另外，入園時戴上的「力量提升手環」，共有六種可愛造型供選擇，外形搶眼，更結合高科技互動功能，連接專屬智能電話App後就可以在園區內闖關，可體驗敲磚、吃金幣的樂趣。