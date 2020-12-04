BL劇《處男魔法》熱爆！町田啟太赤楚衛二奪令人心動男子

日劇界今季出現奇蹟，東京電視台深夜BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（簡稱《處男魔法》）意外成為劇迷至愛的話題劇，兩位主角赤楚衛二與町田啟太因而人氣急升。

有日本傳媒公布2020年秋季日劇心動男子TOP10選舉，23749人進行票選，結果1位和2位由《處男魔法》兩位型男包辦，町田啟太飾演的黑澤優一與赤楚衛二飾演安達清分別以8,275票及4,911票超前，町田啟太更比拍檔多達一半票數，認真厲害。《處男魔法》昨晚播映第9集，兩男再演出公主抱及床戲，雖然都是男主角的幻想，但已叫男女粉絲為之心動。

2020秋季日劇心動男子TOP10

1.《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》黑澤優一（町田啟太飾演）

2.《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》安達清（赤楚衛二飾演）

3. 《姊姊的戀人》吉岡真人（林遣都飾演）

4.《這份愛要加熱嗎？》淺羽拓實（中村倫也飾演）

5.《Remolove～普通的戀愛是邪道～》青林風一（松下洸平飾演）

6《戀愛的母親們》赤坂剛（磯村勇斗）

7. 《姊姊的戀人》安達和輝（高橋海人飾演）

8. 《消失老師的方程式》義澤經男（田中圭）

9.《這份愛要加熱嗎？》新谷城（仲野太賀）

10.《Remolove～普通的戀愛是邪道～》八木原大輝（高橋優斗）