輕巧新無反　防震拍Vlog

在影友界中，不時會聽到「富士色很獨特」、「菲林模擬好像真」等說法，最近Fujfilm推出輕量化無反相機X-S10，除保留以上賣點，還簡化了操作步驟，更適合攝影初哥。

X-S10僅有450g重，具有符合人體工程學的鎂合金手柄，即使裝上大型鏡頭，亦能夠提供穩定握持感。新機進一步更新了「AUTO / SP(場景)」 模式，系統會自動調整拍攝參數以適應既定場景，毋須微調設置就影到靚相。它的LCD提供大至180度的翻折角度，不僅適用於自拍，亦有利高、低角度取景，影人影景都咁方便！

機仔細細，卻搭載2,610萬像素的X-Trans CMOS 4感應器和高速圖像處理引擎X-Processor 4，對焦速度快達0.02秒，保證唔會錯過Magic Moment。其他特色還包括IBIS 6級防震、18種菲林模擬模式，針對Vlog需要更支援4K/30P高清攝錄及240fps慢動作錄影，功能算十分全面。

缺點方面，此機一改同廠相機一貫的復古造型，外觀流於普通，另外就是淨Body已索價接近8千元，若平一點吸引力會更大。