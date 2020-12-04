霧島聖子　索爆賽車女王　強襲寫真界

日本嘅賽車界同寫真界可以話息息相關，因為好多賽車女郎會挾住強勁人氣殺入寫真界，而寫真女優亦會客串去做賽車女郎，好似最近就有一位獲獎無數嘅賽車女郎強襲寫真界，佢就係霧島聖子喇！

親切迷人

喺日本叫做得聖子嘅女星都吸引力十足，好似以前嘅松田聖子咁，無論唱歌定係做戲都咁得人支持。而AV界嘅高橋聖子亦樣靚身材正，更加擁有一對被稱為「日本一彈性美巨乳」嘅極品G奶，近年仲經常以歌手身上登台表演自彈自唱添！至於今日同大家見面嘅呢位聖子亦都唔弱，佢名叫做霧島聖子。

今年28歲嘅佢，氣質親切又靚女，被歸類為姊系女優，大家一定唔會抗拒啦！身高5呎5吋，身材高挑之餘仲曲線玲瓏，上圍對D Cup美乳更係睇頭十足，加上腰肢同雙腿纖幼，美股大小適中且又圓又翹，呢副胴體真係由頭到腳都咁養眼又順眼。

屢獲獎項

聖子喺2014年投身演藝事業，好快就得到一個機會令人氣爆升，就係為知名電子遊戲《魔物獵人 4G》扮演招牌女郎。自從喺呢次同遊戲結緣之後，幾乎每一年嘅機迷盛事東京遊戲展都會登場，扮演不同動漫以及遊戲角色同大家見面，好似喺9月舉行嘅遊戲展都可以見到佢嘅身影。除咗活躍遊戲展，佢亦係一位知名且獲數無數嘅賽車女郎，上年就獲得日本賽車女王獎喇！

此外，最近佢喺選美活動「Miss FLASH 2021決賽」中獲得冠軍，認真叻女呀！對於聖子嚟講可以話為佢進軍寫真界打下強心針，相信佢近日推出嘅首部寫真DVD作品《Saint Love》嘅銷量應該唔錯！

雖然霧島聖子近期進軍寫真界，但係現時主要工作都係做賽車女郎，如果大家想睇阿妹最近出席過邊場賽車，可以多啲留意佢嘅社交網。

Profile

年齡：28歲

身高：5呎5吋

三圍：34D-24-35