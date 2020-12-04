一個人Solo都可跳得開心投入！（互聯網）

點解咁多人鍾意跳舞？除咗對身體健康有益處，唔少人亦喜歡身貼身嘅接觸感覺。而喺美國四仔中有唔少以跳舞題材嘅作品，性感舞衣加上火辣嘅舞姿，畫面相當誘人，令觀眾都好想跳埋一份呀！

舞林高手

呢套由Metart Films推出嘅《Dance For Me》，以跳舞為主題，反而性愛場面卻係配菜，呢類作品屬於極為罕見。搵嚟Diana Dolce及Angelina Brill兩位人氣脫星演出，佢哋唔單止樣靚身材正，而且仲係舞林高手，一開始先嚟番Part舞蹈表演，跟住再全裸跳舞，最後先至同男優進行肉體交流，配合埋撩動人心嘅音樂及美妙嘅燈光，觀賞性十足。

明爭暗鬥

其實舞林高手同武林高手都係一樣，只有第一唔會有第二，若然加入情慾元素嘅話，效果又會係點呢？呢套由四仔名廠Digital Playground製作嘅《The Audition》，講述4位舞林高手為爭取演出機會，從台上鬥到台下嘅故事。由Emily Willis、Gianna Dior、Molly Stewart以及Katana Kombat等4位脫星演出，佢哋得悉有個巨型嘅舞蹈演出機會，於是極力去爭取，當中有人同評審暗中偷情，有人則搭上贊助商，甚至為咗夢想而不惜獻身，究竟最後邊個係大贏家呢？咁就要留番畀大家自己睇喇！

與狼共舞

舞癡為咗跳舞而不惜一切，只係喺四仔作品中又會變成咩故事呢？想知道嘅話，就要睇呢套由Sweet Sinner炮製嘅《The Voyeur #4》喇！由著名四仔導演Jacky St. James執導，搵嚟Kenzie Reeves、Paige Owens、Keira Croft等美艷脫星演出，故事講述男主角係酒店經理兼舞癡，經常邀請索女喺房中跳舞，愈跳愈興奮，跟住兩人上床連番激戰。原來佢喺房間暗中喺裝咗偷拍鏡頭，事後佢就會睇番偷拍嘅激情片段，一臉回味無窮。

碟評

講明係以跳舞為主題嘅作品，首選當然係《Dance For Me》，原因好簡單，片廠夠膽以跳舞為主打，情慾演出只係佔一半，呢個對片廠或四仔迷嚟講都係一個大挑戰！如果想睇情慾演出嘅話，《The Voyeur #4》同《The Audition》都係上佳之選，尤其係後者，勾心鬥角嘅劇情，好似睇緊宮庭劇咁，真係幾緊張刺激㗎！