「島大女神」葉蒨文封盤　拍拖睇傢俬為男友做骨妹

「島大女神」葉蒨文近期在台慶劇《使徒行者3》與袁偉豪的「鴛鴦戲水」戲夠晒吸睛，令她受到網民追捧。不過，原來她早已「封盤」，日前與男友拍拖睇傢俬，更體貼地化身「骨妹」，為男友揼骨鬆一鬆。

藝員葉蒨文除了在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》演出，靠「島大女神」之名為觀眾認識外，她於《使徒行者3》中與袁偉豪有感情線，一場「鴛鴦戲水」令網民眼前一亮，大讚樣靚身材正，被力推有潛力上位。不過，這位網民新女神原來早已名花有主，她與開設計公司的年輕才俊男友感情穩定，最近更拍拖睇傢俬。

日前葉蒨文與男友晚上在銅鑼灣一間大型傢俬店行街拍拖，他們對家具擺設、梳化及衣櫃都似乎相當感興趣，不時密密斟，行到攰稍作休息，葉蒨文見剛收工的男友似乎相當疲倦，即變成「骨妹」為他揼骨按摩鬆一鬆，夠晒體貼。她接受電話訪問時承認拍拖2年多，大家有共同的藝術興趣，加上男友比她年長，思想成熟穩重，故拍拖以來也少有嗌交。問到因拍劇而少了時間陪男友可有被投訴？她說：「依家市道唔好，佢做嘢仲忙，經常都好夜收工，反而冇咁多時間陪我，不過大家都會盡量抽時間見面。」

男友大方支持拍親熱戲

講到近期在《使3》與袁偉豪的泳池調情戲成為網民話題，男友可有呷醋？葉蒨文笑說：「唔會，佢好大方，亦都好信任我，佢好支持我做呢行，亦明白拍戲難免會同男演員有身體接觸，佢好信任我，當然我都係好好嘅女朋友，直得佢信賴。」對於被讚有潛質上位？她說：「有人讚當然開心，不過無論係讚定彈，都會努力去演戲。」