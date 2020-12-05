吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時

宜：拆卸、掃舍、求醫

忌：嫁娶、開業、修渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、5、8、0

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，將會有棘手的事情落在你手，營商最困難的地方是與客戶互動。

牛：↓ 別為了別人的一句說話而耿耿於懷，對方只是一時脫口而出，無心傷你。

虎：↑ 在飲宴場合中遇到迷人異性，對方深深地吸引着你，令你心靈泛起漣漪。

兔：→ 觀人於微是託人重任的必殺技，擇友宜謹慎，損友或益友只在乎一念之間。

龍：→ 你看事情較為偏激，說話詞鋒銳利，應避免太自我中心，否則會惹人閒話。

蛇：→ 送禮物不應只着重價錢，還是看看對方有何需要，送一些較實際的東西！

馬：↓ 你的專業和才幹未能受到應有的尊重，因而衍產生了很大的情緒波動。

羊：★ 有利和志趣相同的朋友結盟，爭取機會認識新朋友，會對你日後幫助很大。

猴：→ 先做一件讓家人認同的事，買些受歡迎的小食給家人，日常生活才會順利。

雞：→ 手頭上的工作雖不太願意做，但還是按耐焦躁的心情，將該完成的事做完。

狗：↑ 鴻運當頭，好事接踵而來，令你開心至極，但也不可得意忘形。金色增運。

豬：→ 和情人相處的時候，要注意態度的問題，不要太自以為是，會令對方反感。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：精神狀態轉佳，已婚或同居朋友較能投入夫妻生活，若正計劃生育宜把握時機。

金牛：戀愛及社交運佳，不論現況如何，現關係將具長遠發展空間，宜與伴侶細心籌劃。

雙子：體能轉佳，工作及事業運回穩，開單、簽約，轉職或謀事等較利好，宜積極行事。

巨蟹：出勤、公幹及海外項目等，人緣運較佳故成效較佳，亦有利增進業績和工作表現。

獅子：情緒回穩，較能享受家庭樂。已婚或同居朋友，婚姻及家居生活，將較愜意和順。

處女：辭令及思考力甚佳，有助增進或改善婚姻及感情關係，宜與伴侶多交流、多溝通。

天秤：事業及財運轉佳，議價力較佳，做生意、自由或銷售業者等，業績將較早前為佳。

天蠍：人氣極佳，人緣及桃花運較旺，親子及感情生活愜意，將較能享受約會及聚會等。

人馬：士氣及精神轉佳，情緒回穩，家居生活較早前融洽愜意，亦更能投入於感情關係。

山羊：辭令及思考力回升，社交運佳，聯誼會友可助廣結善緣，繼而招引事業發展良機。

水瓶：事業運佳，正財運回升不少，有利求職、轉職或謀事等，宜把握良機，積極進取。

雙魚：人氣回升，出勤、公幹及海外項目等成數及進展將較利好，善用時機，積極行事。

預測：下周大市，交投氣氛反覆，宜多留意時事消息。