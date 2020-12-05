新婚何雁詩今年勁興奮：因為成功「破處」！

剛升呢做人妻的何雁詩對新身份仍感陌生，她婚後急急復工宣傳新歌《基本戀愛套路》，戴住婚戒Sweet爆接受東網專訪，揚言要努力搵真銀，希望能「補水」達收支平衡。問到婚後的最大變化？她笑話除了要適應新稱呼「鄭太」之外，戴戒指亦令她大感「困擾」，深怕一除婚戒就會被指婚變，故特別跟老公鄭俊弘有個甜蜜協議︰「做嘢都要戴住，只係沖涼嗰陣唔知除唔除好。」又自爆最後一個手續竟然是在診所完成︰「原來張婚紙仲有嘢要補簽，搞笑嘅係因為陪朋友去睇骨科醫生，就叫個律師拎去診所簽名。」

阿詩去年毅然離開星夢成獨立歌手，真金白銀掏腰包造3首歌，1年過後，她繼續笑住大呻︰「好辛苦﹗好窮﹗」話雖如此，但她坦言好開心、好滿足，從來冇後悔選擇離開前公司，獨立過程中更能認識自己、於音樂路上亦尋找到新發展方向，令她成功「破處」︰「多咗好多自信，發現自己係可以寫到歌，如果上年有人叫我寫歌，我會話佢傻，依家真係好享受造音樂嘅過程，而我上年忘記咗，更加記得番點解當初要揀做歌手。今年出咗3首自資歌加1首劇集歌，呢個成績係超出我預期，仲第1次有歌上咗4大平台，可以話係破咗處，哈哈！今年係歌手生涯最有紀念價值、最難忘嘅一年。」之後有信心繼續做獨立歌手？抑或考慮簽新唱片公司搵「金山」？她笑說要再從長計議︰「繼續做獨立歌手都唔係唔可以，條條大路通羅馬，但真係要搵個經濟實惠嘅方法，因為真係會冇錢！」

勇於接受挑戰的她，現階段再訂下新目標，希望明年初開個人處女騷，現已密鑼緊鼓籌備音樂會主題曲，還承諾屆時會為Fans帶來全新的何雁詩︰「可能會跳舞啦！哈哈﹗呢個會係最大嘅挑戰﹗（Sexy舞？）跳老舞，cha cha嗰啲﹗咁我覺得搞騷係要跳番2首嘅，如果我肯將跳舞擺上個台表演，係好大嘅突破。」