東方日報C2：4確診者潛伏期曾睇個唱　張敬軒擔憂難過

第4波新冠肺炎疫情殺入紅館！歌手張敬軒上月底在紅館舉行8場演唱會，參與的台前幕後多達200人，衞生防護中心公布4名確診者曾在潛伏期間前往睇騷，軒仔得悉後心情沉重，為患者感到擔憂及難過，而他已接受檢測，結果呈陰性。

英皇歌手張敬軒上月22至29日在紅館舉行8場《張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會》，是爆發疫情後首位在紅館開騷的歌手，如今演唱會已圓滿落幕，但衞生防護中心公布前日（3日）新增90宗新冠肺炎個案中，有4名確診者報稱潛伏期間曾到紅館觀看演唱會。

軒仔得悉此事後，在社交網表示為患者擔憂及難過：「對於不幸患病的朋友，我覺得十分擔憂和難過，我在這裏向患病的朋友致以衷心的慰問，祝願他們早日康復，求天父安慰他們此刻擔憂的心，並賜平安及保守他們得到最妥善的醫治。」

嚴謹消毒禁飲食

無論騷前或演出期間，軒仔都千叮萬囑歌迷注意防疫，並曾透露清潔組每日花至少6至8小時逐張櫈抹及消毒，如今收到此消息，他坦言心情沉重：「透過這個演出，我只希望為疫情下的我們帶來一絲安慰和精神上的支持，在演唱會結束後這幾天，我沒有像以往演出後的那種成就感或放下心頭大石，因為這場演出是在這個特別的時候發生。所以當看到有觀眾朋友在病痛或疫情中Suffer，我覺得心情十分沉重，疫情當前，加上天氣轉冷，大家要務必分外小心保重，絲毫不能掉以輕心，我相信我們一定可以齊心抗疫，戰勝困難，願平安、健康與我們每一個人同在。」

英皇娛樂透露接到有關方面通知，4名患者的睇騷日期及座位分別是11月22日（黃閘75段7行）、11月27日（紅閘17行、觀眾忘記段數）、11月28日（黃閘74段B行）及11月29日（黃閘74段12行）。英皇表示演唱會進行期間，紅館嚴格實施社交距離措施，所有觀眾均需戴上口罩及全場不能飲食，每晚完場後立即作深度清潔。主辦單位亦在入口設置探熱器及酒精搓手液，並有職員提醒入場人士保持社交距離等。據了解，軒仔在演唱會期間接連有做檢測，沒有與歌迷作身體接觸，並勸喻歌迷不要在後台等候。

台前幕後逾200人

今次約有200多人參與台前幕後工作，英皇娛樂旗下有33人，當中29人包括軒仔昨晨已接受檢測，直至傍晚6時，連軒仔在內19個報告均呈陰性，其餘尚在等候結果，英皇亦通知所有參與過演出的不同單位、不同公司台前幕後等工程人員盡快進行檢測。而曾到紅館捧場的英皇藝人有蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼、關智斌、陳家樂、周家怡、湯怡、洪卓立、李靖筠、泳兒、何嘉莉、曾樂彤、吳浩康、郭奕芯、艾妮、楊天宇、彭秀慧及麥亨利，全部都已接受檢測，當中阿Sa在軒仔的社交網留言安慰：「大會現場防疫措施做得咁好，我相信大家都一定冇事嘅！」

至於衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，是次4位患者中，3位是家人受感染的相關個案，其餘1位源頭不明，目前未有顯示在演唱會有爆發。她又指演出者及工作人員比觀眾更易受感染，故衞生署已請演出相關人士接受檢測，但若有觀眾擔心，亦鼓勵大家自行前往檢測。

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