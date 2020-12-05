生前向朋友訴苦！廖慧儀舊愛嗌後悔：佢話我逼走佢

落選港姐廖慧儀前男友Sam早前墮樓身亡，Sam除咗寫下千字遺書外，有指佢喺走上絕路前1星期原來曾向友人Nay訴苦，後悔對廖慧儀唔夠好，言談間更透露出輕生念頭：「自殺輕生念頭成日都喺我腦海出嚟，不過冇做到啫！」

喺錄音中，Sam表示分手後對方好似當佢陌生人咁，唔再係以前好黐佢、嗲佢嗰個女友，係變到冷酷無情，上嚟佢屋企話攞番條褲就話走喇，Bye Bye，嗰決心絕到唔知喺邊度嚟！

佢又透露廖慧儀話佢對錢好執着，話成日都要一半一半，呢啲係佢唔鍾意，但嗰陣佢又ok！Sam就諗如果嗰時付出多啲，「搵2萬就畀晒2萬」嘅性格，件事會唔會好啲呢？而同居時，兩人都不時因為做家務有爭執，回想番女人應該要嚟錫，唔應該鬧佢，佢話：「到最後佢話我逼走佢！」佢又好後悔，想挽留對方已被封鎖晒所有聯絡方法，更被對方講成「恐怖情人」，佢話：「覺得自己唔會再識到個好似佢咁嘅女仔！」

而Nay表示喺上星期3見到Sam喺社交網上載咗張天台相，覺得對方情緒不穩，曾留言叫對方唔好做傻事，點知都係發生咗…

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