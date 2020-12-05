一個人在哪個年齡會遭逢意外，可從其面相中看出端倪。（互聯網）

網傳，有些「預言家」聲稱12月會有大事發生，可能是大瘟疫、大地震、大海嘯，甚至會爆發戰火，聽到人毛骨悚然……雖然話飛來橫禍，人算不如天算，但其實一個人在哪個年齡會遭逢意外，可從其面相中看出端倪。以下就為你詳述一下，並列出化解方法，讓大家能看準時勢趨吉避凶。

【10歲之前：睇耳仔】

耳仔主童年運程，如果耳仔外殼有凹陷，相學上稱為耳仔缺角，這類小朋友特別頑皮，愈危險的玩意愈鍾意玩，所以容易跌傷手手腳腳。

化解方法：可將小朋友契給黃大仙或觀音，祈求神明庇佑。

【少年時期：睇眉額】

如果眉毛中間斷開，代表此人在20多歲時會遭遇交通意外。另外，凹凸不平的額為不吉之相，在少年時可能會有一些人為意外，如朋輩之間打架等。

化解方法：前額長些劉海，或用眉筆修靚眉形。

【30歲左右：睇印堂】

印堂即是眉心中間位置，在相學上稱為命宮，如印堂中央出現一條垂直的懸針紋，代表30歲左右會有意外發生，切忌進行任何危險性高的活動。

化解方法：佩戴玉觀音鏈墜，或吃素。

【40歲左右：睇雙眼】

目露凶光的人，也有極大可能遇上意外。「目露凶光」即眼球上下都出現白色部分，即所謂四白眼。凡有此眼相的人，37歲至40歲之間會有嚴重意外，甚至遭遇不測！

化解方法：佩戴一副眼鏡可助你消災解劫。

【50歲左右：睇鼻哥】

如果鼻孔有缺口，就要小心因錢財而導致的血光之災。就算沒意外發生，也有可能招惹官非而搞到一身蟻。

化解方法：只需長些鬍鬚便可。