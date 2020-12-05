被指要隔離仍出席活動　祚弦寫親筆信澄清

南韓新冠肺炎疫情殺入歌謠界，男團UP10TION與女團EVERGLOW先後有成員確診，演歌歌手李燦元亦於前日證實確診，女團Berry Good因為事務所代表及經理染疫而要接受檢測及進行隔離，而近日有指事務所於本月1日明知成員祚弦要接受病毒測試及隔離仍讓她出席訪問，批評事務所的行為自私。

祚弦本月1日在首爾接受韓媒訪問，宣傳新片《龍樓閣：非正常城市》 ，當時除了4名記者外，亦有電影公司的工作人員、祚弦所屬的JTG事務所代表及經理人及咖啡店的職員，而事務所代表和經理人於翌日確診新冠肺炎，幸好Berry Good全部成員都沒有染疫，但和他們接觸過的工作人員及記者都要接受檢測及自我隔離，其後有人質疑事務所當日故意隱瞞接受了病毒檢測的事實。

而祚弦今日在社交網上載親筆信，澄清她並不是明知要隔離仍出席活動：「最近有報道指我即使接受了病毒檢測，仍出席宣傳電影的訪問活動，這是錯誤的報道，我在當天下午4點左右結束宣傳活動，在返家途中收到事務所通知我去接受檢測，便立即到江南保健所進行檢查，檢測結果是陰性，現時正在進行2星期的自我隔離。」

其後有韓媒爆料指JTG事務所早於本月1日便通知負責宣傳的電影公司，指他們接受了病毒檢測，電影公司卻依然堅持於翌日在同一場所進行另一名演員池一株的採訪活動，當他們知道事務所代表和經理人都確診時，就反指事務所方面沒有及時通知，令祚弦及其事務所成為被批評的對象。

另外，朴素丹所屬的事務所昨日有職員確診，朴素丹因為曾接觸過該名職員，她今日亦接受了病毒檢測，正在等候結果，而她正出演的話劇今日表示為了大家的安全，將暫停演出兩星期。