經典遊戲《Metal Gear Solid》電影真人版主角人選曝光

著名日本電子遊戲《Metal Gear Solid》將拍攝荷里活真人版，男主角Solid Snake人選曝光，就是《星球大戰》（Star Wars）新三部曲中飾演機師Poe的41歲男星Oscar Issac！

《Metal Gear Solid》是軍事科幻系列，軍人主角Solid Snake經常要孤身潛入敵方基地，破壞恐怖份子的陰謀與拯救人質。電影版由《金剛: 骷髏島》（Kong: Skull Island）導演Jordan Vogt-Roberts執導，《侏儸紀世界》（Jurassic World）編劇Derek Connolly寫劇本。

網友普遍對Oscar的選角很滿意，亦提議由老牌男星卻羅素（Kurt Russell）擔任對頭Big Boss，因為這個與Solid Snake極有淵源的角色，最初都是由卻羅素於1981年電影《逃出紐約》（Escape from New York）所啟發。