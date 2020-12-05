最後機會！超筍價入手瑞典牛牌

今回BOOMSALE將本來經已經消失於各大時裝店及網店的CHEAP MONDAY Deadstock單品，以終極劈價方式大清貨，潮人萬勿錯過呢個最後入手機會！（互聯網）

臨近年尾，不同類型的店舖或購物網站都例必會進行年度清貨減價，苦候多時的精明消費者亦終於等到出手掃貨嘅好機會。過往不時會與城中時尚名所聯手開設激安限定店的BOOMSALE，將於12月7日至12日為大家帶來用平價入手瑞典潮牌CHEAP MONDAY嘅機會，而且有理由相信呢次係你最後一次機會可以入手到呢個品牌，絕對「可一不可再」！

由Orjan Andersson及Adam Friberg於2000年在瑞典斯德哥爾摩創辦的潮流服飾品牌CHEAP MONDAY，最初以親民定價及高質的牛仔褲為人所熟悉，洗水顏色及剪裁設計選擇夠豐富，短時間內讓品牌於歐美各地大紅大紫，人氣更一直擴展至亞洲地區，其後於2008年更被另一瑞典時裝巨頭H&M以6千多萬歐羅收購，可惜營運10年後H&M終於在去年正式宣布結束CHEAP MONDAY，從此標誌性的貼身窄牛成為絕響。

今回BOOMSALE將本來經已經消失於各大時裝店及網店的CHEAP MONDAY Deadstock單品，以終極劈價方式大清貨，而且全部劃一價格發售，仲要所有貨品均買4送1，唔買真係對唔住自己，畢竟牛仔褲褲頭後嗰個「骷髏頭」都見證過你身形苗條嘅日子，就算依家着唔落都唔爭在買條返屋企當回憶收藏。