PlayStation周邊人氣商品　你搶咗未？

就算你唔係Game迷，都應該聽過最新推出嘅PlayStation 5（簡稱PS5）遊戲機喺世界各地掀起搶購熱潮！除咗遊戲機吸引，PS亦積極跟唔同品牌大搞聯乘，最近矚目之作莫過於跟運動品牌Nike及美國人氣Hip-Hop歌手Travis Scott個人廠牌Cactus Jack Records推出一對三方聯乘波鞋，喺潮界話題度爆晒燈，身為潮友當然要望多兩眼喇！

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三方聯乘激罕當炒

提起Travis Scott，樂迷除咗記得《Sicko Mode》等名曲外，佢跟大品牌嘅聯乘商品同樣備受潮友追捧！著名運動品牌Nike係佢經常聯乘嘅單位之一，最近更加入咗PS推出Nike Dunk Low Cactus Jack x PlayStation鞋款。該鞋款採用忌廉、灰及啡三色設計，特別之處係左右鞋踭位置分別有PS嘅英、日文Logo刺繡，而左右鞋底分別印上PlayStation嘅英文及日文。而後方裁片則有遊戲機生產商字樣，處處充滿新鮮感！不過呢對特別版只生產6對，除咗Travis Scott有一對，其餘5對則透過抽獎送出。而波鞋轉讓平台StockX已有對此聯乘版「萬萬聲」嘅投標，想入手難度不低呢！

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夠破格手掣多搞作

除咗打機，想進一步感受PS魅力仲有其他方法！話說英國嘅Paladone公司最近就攞正版權，推出咗一系列嘅PS主題生活雜貨，包括有馬克杯、獎盃形玻璃杯、鬧鐘、座枱燈及啤牌，而且設計更充滿驚喜！例如馬克杯除咗印有大大個PS嘜頭，手柄更採用PS手掣作設計，而且像真度甚高，親切感滿分！其他出品同樣得意，分別有PS手掣形鬧鐘，以手掣上嘅圓圈、三角、四方及交叉符號來設計嘅座枱燈，至於啤牌除咗以圓圈、三角、四方及交叉符號來代替葵扇、紅心、梅花及階磚，就連盛載撲克嘅盒子，亦融入PS1嘅設計，粉絲們肯定愛不釋手。

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低調誇張各有所好

PS5今期咁Hit，就算未搶到遊戲機，不妨先購買相關主題產品頂癮！啱啱推出咗一批採用PS5嘜頭及無線手掣DualSense線條圖案設計嘅服飾及用品，分別有短外套、棉衣、長袖T-Shirt、棉褲、冷帽、背囊及水樽等。當中最人氣嘅莫過於灰色短外套，只見PS5嘅Logo大小恰到好處，而內籠則暗藏多個手掣圖案暗花，低調成熟又不失電玩味道！如果想展示Game迷本色，則一定要買圍巾，特色係攤開後會見到密密麻麻印上唔同角度嘅DualSense手掣圖案，啱晒愛高調嘅粉絲！