Rolls-Royce Ghost Extended　長軸貴公子

勞斯萊斯(Rolls-Royce)全新第2代Ghost，採用「Architecture of Luxury」專屬全鋁車架打造，配備全新智能電動輔助車門開關及能於2分鐘內將全車空氣淨化的MEPS微環境空氣淨化系統，堪稱是當今技術最先進的勞斯萊斯。率先抵港並提供試駕的為Ghost Extended長軸版，再多一份氣度。都係嗰句，識歎梗係坐後排。

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Ghost Extended長軸版長達5,716mm，較標準版Ghost還要長170mm，受惠的自然是後排的乘坐空間，可跨口說是除大哥Phantom Extended之外，市場上擁有最寬闊後排腿部空間的4/5座轎車。

值得留意是，設計師巧妙地透過擴大後車門來處理車身增長，同時保持車身線條。另要一讚，車載經10年時間研發和測試、並首次應用在全線新Ghost身上的全新Planar懸掛系統，完全將該品牌享負盛名的「魔氈」級駕乘享受昇華至「陸地飛行」級。雖然形容看似有點抽象，但坐過就一定會有同感。拍攝車加裝了10多項Options，車價近港幣900萬，充分體現勞斯萊斯高級定製的不凡魅力。想知更多，睇片！

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規格表

車型：4門5座位轎車

引擎：V12雙渦輪增壓

容積：6.75L

最大馬力：571ps/5,000rpm

最大扭力：850Nm/1,600rpm

傳動：八前速ZF自動波箱

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：4.8秒

體積：5,716×1,978×1,571mm（長×闊×高）