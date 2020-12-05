Rolls-Royce Ghost Extended 長軸貴公子
2020年12月05日 14:00
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全新第2代Ghost 抵港，拍攝車是價值近港幣900萬、加裝了10多項Options的Ghost Extended。（方偉堅攝）
勞斯萊斯(Rolls-Royce)全新第2代Ghost，採用「Architecture of Luxury」專屬全鋁車架打造，配備全新智能電動輔助車門開關及能於2分鐘內將全車空氣淨化的MEPS微環境空氣淨化系統，堪稱是當今技術最先進的勞斯萊斯。率先抵港並提供試駕的為Ghost Extended長軸版，再多一份氣度。都係嗰句，識歎梗係坐後排。
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Ghost Extended長軸版長達5,716mm，較標準版Ghost還要長170mm，受惠的自然是後排的乘坐空間，可跨口說是除大哥Phantom Extended之外，市場上擁有最寬闊後排腿部空間的4/5座轎車。
值得留意是，設計師巧妙地透過擴大後車門來處理車身增長，同時保持車身線條。另要一讚，車載經10年時間研發和測試、並首次應用在全線新Ghost身上的全新Planar懸掛系統，完全將該品牌享負盛名的「魔氈」級駕乘享受昇華至「陸地飛行」級。雖然形容看似有點抽象，但坐過就一定會有同感。拍攝車加裝了10多項Options，車價近港幣900萬，充分體現勞斯萊斯高級定製的不凡魅力。想知更多，睇片！
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規格表
車型：4門5座位轎車
引擎：V12雙渦輪增壓
容積：6.75L
最大馬力：571ps/5,000rpm
最大扭力：850Nm/1,600rpm
傳動：八前速ZF自動波箱
驅動：前置引擎、四輪驅動
0~100km/h：4.8秒
體積：5,716×1,978×1,571mm（長×闊×高）