以英國王室為題材的大熱Netflix電視劇《王冠》(The Crown)播到第4季,由Emma Corrin飾演的戴安娜王妃(Princess Diana)出場,不過由於戴妃一生充滿爭議,《王冠》第4季劇情亦受到不少批評。

Netflix為回應批評,於社交網站上載其平台亦有串流的戴妃紀錄片截圖,留言表示:「套紀錄片《Diana: In Her Own Words》會答到你哋大部份嘅問題。」

據稱此舉引來英國王室震怒,指Netflix故意煽動對他們的仇恨。知情者透露:「製作一套連編劇都冇話係全部真確嘅劇係一回事,但Netflix用社交平台宣傳一啲一面倒嘅節目,感覺好似企業層面嘅惡意整蠱,真係幾邪惡。」