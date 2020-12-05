夜蒲識男友！葉巧琳自爆被求婚

歌手葉巧琳(Mischa) 接受電台訪問，指入行7年來怪責自己不能供養報答父母之外，也感激交往11年的同居男友一直支持她追夢：「經濟上，男朋友之前也有點支持我，但現在不需要了！」她透露最初是透過朋友於夜蒲介紹相識，由契姐契細佬、soulmate發展成情侶，承認男友曾計劃向她求婚：「我獨立發展時，他曾計劃過求婚，所以我多謝他一路以來等我、陪我行這條路，即使我脾氣大、耐性差、面對壓力時都默默忍受我。」

她在節目中曾談及「七年來半紅不黑」一度感觸落淚，這回再於節目中再次感觸、熱淚盈眶說：「今年年初是有念頭想過放棄（做歌手），因為半年沒工作呀！我由去年9月尾派《一對一》，是到了現在才出歌，但再出歌之後又點呢？是會想這條路是否該走下去？慶幸我一有這念頭，半紅不黑？其實我是不紅不黑！從來冇一首歌紅過爆過，或許有人唱K唱過《神把眼淚留給了人》、《殘渣》等作品，但誰是葉巧琳？誰是Mischa？我相信你在街上問10個人，10個都不會知！所以『半紅』都冇，但慶幸也『不黑』，沒甚麼負面新聞發生在我身上。」