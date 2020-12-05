盧廣仲巡演向2020年講多謝：迎接下一個春天

台灣「創作鬼才」盧廣仲舉辦「2020春季巡迴」演唱會，繼高雄、台中爆滿人潮後，4日回到台北華山Legacy連開2場，即便入夜僅有15度低溫，早就秒殺門票的演唱會同樣吸引滿場粉絲力挺。

盧廣仲超過1年半時間未在台北舉辦專場，原定上半年登場的春季巡迴，也因為疫情延到年底才開唱，碰巧遇到冷空氣來襲，台北氣溫降低到15度。他開場以《OH YEAH》立刻炒熱全場，雖然春季巡迴變成入冬開唱，但他幽默笑說：「今天雖然比較冷，但只要保持『四季如春』的精神，每天都可以如沐春天的過生活，這樣冬天才不會怕冷，也迎接下一個更好的春天。」因為疫情讓今年計劃全變動，廣仲看得開表示：「雖然今年有很多計劃跟不上變化，但反而可以好好練習修身養性，讓我們一起對2020說聲『感謝你』！」逗趣又寵粉的說話風格讓歌迷笑聲不斷。

演唱會中場，他也分享《口水流下來》這首歌當初是因為去非洲做公益活動，看到當地孩童每天要走好幾小時才能取得飲用水：「若是能把這世界的資源能平均分配，把現在台北每天下雨的水氣帶到當地有多好。」