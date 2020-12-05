本日日本：帶兩個轆入房！單車酒店住過未？

在日本，單車環島遊愈來愈受歡迎，與此同時亦有打正旗號以單車為主題的酒店登場！星野集團旗下的品牌「BEB」，最近於距離東京約1小時車程的茨城縣土浦市開設了單車酒店星野Resort BEB5土浦，無論設施及服務統統為單車發燒友度身訂造，你可以帶單車入房朝夕相對外，更提供黎明時分騎着單車欣賞日本第二大湖霞浦的朝霞美景，教一班單車之友相當嚮往！

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車站相連 踩車賞湖

星野Resort BEB5土浦位於日本最大規模的單車度假區PLAYatre TSUCHIURA內，與JR土浦車站相連，十分便利。酒店的設計為單車友而設，例如特意加闊酒店通道，可騎着單車直接Check In及Check Out！酒店設有90間客房，共有3種房款，其中的 Cycle Room套房可將單車帶入房，並有架子讓你將之掛在牆上成為房間的布置品。設施方面設有24小時營業、以多款單車及齒輪裝飾的Cafe Lounge「Tamariba」，是個令人寫意放鬆的好去處。不過更令單車友興奮的是，酒店同時推出許多與單車相關之旅，例如騎單車欣賞日本第二大湖霞浦的日出。就算你沒有單車跟身，PLAYatre TSUCHIURA內亦設有租單車公司及專家提供踏車路線行程，大家可輕鬆享受騎車樂趣。房租每人每晚4,800日圓起（約HK$355起）。

星野Resort BEB5土浦

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翻新旅館 特色床位

位於靜岡縣的伊豆之國市是踏單車熱門路線之一，該市的伊豆長岡溫泉，上年亦有一間為單車友而設、由廢棄旅館翻新而成的宿泊設施Kona Stay伊豆長岡開業。和一般溫泉酒店不同的是，它可以讓單車友帶同愛車入住，酒店範圍內設有多個停泊單車的位置，並設電動單車及普通單車的租借服務，亦有清洗單車的地方。住宿方面，有在榻榻米地板上設有睡床的客房，也有宿舍式的床位供背包客選擇。這裏同時保留傳統旅館的建築特色，例如中間有一個庭園，晚上可以生火，和新相識的朋友談天說地，也可以在此BBQ。住客可使用共用廚房和雪櫃，此外也設有溫泉設施。床位每人每晚¥3,600起（約HK$266起）、標準房每人每晚7,500日圓起（約HK$555）。

Kona Stay伊豆長岡

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明星效應 賞海岸線

位於新潟縣上越市柿崎區的Marine Hotel Hamanasu，因2012年中山美穗主演的日劇《終點站──曙光號特快之戀》在此取景成了當地地標。酒店的賣點是對着一望無際的日本海，美不勝收的海岸線吸引不少單車友到此踩車。酒店為方便單車友，早前推出停泊單車的服務，為單車友提供水、冰、洗手間及休息的地方。最近更加推服務，提供可帶同單車一同入住的住宿計劃，只要預約時先通知，房間便會安排單車架，一房最多可放置兩架單車。沒帶單車亦不要緊，酒店提供電動單車免費借用服務。有見單車迷喜歡為愛車影靚相，酒店設有一個超靚的「打卡位」，愛車在漂亮的海岸線襯托下更覺耀眼。房租一泊兩食每人每晚10,500日圓起（約HK$777）。

Marine Hotel Hamanasu