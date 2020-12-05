【父母跳社交舞】森美全家受「疫」牽連：模範疫情代表

藝人森美為升學活動擔任嘉賓，講到他前日生日，他笑言都幾廿歲人，沒有特別的慶生活動，不過就冧爆話當日一早收到由女兒親手炮製的提子乳酪做禮物：「犀利過『遮遮』（張敬軒家傭）煮嗰啲呀！但轉頭就見到佢煎緊日式蛋卷，佢話係佢自己嘅！」至於大仔就剛從英國回港，現時於酒店進行隔離：「生日嗰日有拎嘢畀佢，就見咗一面，之後都有視像，佢有用相整咗個蛋糕畀我，但佢唔畀Post社交平台。」又謂仔仔將於月中完成「疫監」，原定農曆新年過後會返英，但到時都要看情況，或有機會延至復活節後。

森美又講到往年正日生日都會同媽媽食飯，但今年就因為疫情停一年：「佢哋有跳開社交舞，不過就唔係跳舞群組，但都有去做檢驗、又有問佢哋有冇戴口罩。（咁有冇？）佢哋梗係話有！經歷過疫船同駿洋邨加埋隔離成個月，都驗咗10次、8次㗎啦！」記者打趣話森美一家每次都受「疫事」所「牽連」，由留學子女返港、父母「疫船」鑽石公主號、慶祝太太生日帝苑群組到父母跳舞，森美都不禁自嘲是「模範疫情代表」：「係正宗嘅香港人！次次都中！大家要齊心抗疫！」

續自爆日前其實有跟太太外出食飯慶生：「點都想2個人出去食一餐，已經搵咗個好少人嘅地方。（邊到？你係燈神。）如果我有啲咩就即刻話畀大家聽！應該冇事嘅！哈哈！」